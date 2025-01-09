Период охлаждения: как ипотека стала самым проблемным продуктом для банков

В 2024 году рынок ипотеки в России пережил как невероятный взлет, так и начало затяжного падения. Он стал самым пострадавшим сегментом розничного кредитования, который последние пару лет существовал на стероидах государственного субсидирования.
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