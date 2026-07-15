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Царьград

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The Wall Street Journal сообщил о конфронтации США и Ирана в Ормузе

The Wall Street Journal сообщил о конфронтации США и Ирана в Ормузе

США и Иран оказались под давлением времени из-за обострения в Ормузском проливе. Вашингтон стремится стабилизировать ситуацию до ноябрьских выборов, Иран рассчитывает переждать усиленное давление и избежать крупной атаки США и Израиля.

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