The Wall Street Journal сообщил о конфронтации США и Ирана в Ормузе

США и Иран оказались под давлением времени из-за обострения в Ормузском проливе. Вашингтон стремится стабилизировать ситуацию до ноябрьских выборов, Иран рассчитывает переждать усиленное давление и избежать крупной атаки США и Израиля.
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