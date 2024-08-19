Томич пришел на финал «Челленджера», чтобы поболеть против соперника, которому проиграл в 1/4. Его удалили с трибун

Томич уступил в четвертьфинале Андресу Андраде (2:6, 2:6) и после игры не пожал сопернику руку. Андраде отреагировал: «Возможно, я не самый выдающийся теннисист, но я не плохой человек и умею проигрывать».
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