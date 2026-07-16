Царский крестный ход: Ночь, когда Империя возвращается

В ночь с 16 на 17 июля 2026 года Екатеринбург снова становится духовной столицей России. В эту ночь совершается Царский крестный ход в память о загубленной Царской семье — живое, соборное действие Русского мира, которое давно перерастает рамки одного города и одной епархии.
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