С Днем защиты детей

Быть ребенком - это волшебство!Каждый ребенок достоин видеть мир, полный только волшебства и великолепия, чувствовать себя любимым и защищенным!Ведь дети - это будущее нашей планеты☝А лучший способ сделать детей хорошими - это сделать их счастливыми! .