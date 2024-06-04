С Днем защиты детей

Быть ребенком - это волшебство!Каждый ребенок достоин видеть мир, полный только волшебства и великолепия, чувствовать себя любимым и защищенным!Ведь дети - это будущее нашей планеты☝А лучший способ сделать детей хорошими - это сделать их счастливыми! .
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