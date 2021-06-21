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Форум финно-угорских народов в Эстонии подтвердил решение Путина не посещать это мероприятие

Форум финно-угорских народов в Эстонии подтвердил решение Путина не посещать это мероприятие

Форум финно-угорских народов в эстонском Тарту закончился провокацией против России Эстонский переводчик переврал обращение к участникам форума министра культуры РФ, приписав ей слова о праве на самоопределение финно-угорских народов России.

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