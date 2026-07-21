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Царьград

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Reuters: США и Китай обсудят ИИ и риски на встрече до 24 сентября

Reuters: США и Китай обсудят ИИ и риски на встрече до 24 сентября

США и Китай планируют провести встречу до 24 сентября для обсуждения регулирования ИИ. Делегацию США возглавит министр финансов Скотт Бессент, но федеральные ведомства пока не комментируют информацию о переговорах.

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