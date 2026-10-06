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Алонсо готовится принять участие в «Дакаре» в 2027-м

По данным ряда испанских медиа, включая AS, Marca и SoyMotor, пилот « Астон Мартин » Фернандо Алонсо планирует принять участие в ралли-рейде «Дакар» в 2027 году.

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