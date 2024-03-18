Эксперты выразили своё мнение по поводу переизбрания Путина

Исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь считает, что переизбрание Владимира Путина на пост президента РФ будет способствовать сохранению стабильности в отношениях России и Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии