Не посадили. Барнаульскому застройщику Клейнатовскому вынесли приговор по двум делам

В последнем слове Клейнатовский просил суд не сажать его в тюрьму, так как на свободе он может принести больше пользы Барнаульский застройщик, глава компании "ПР-Холдинг" Евгений Клейнатовский останется на свободе.
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