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«Альпинистка моя, скалолазка моя!»: на Кубани женщина залезла на самую верхушку, главной елки города

«Альпинистка моя, скалолазка моя!»: на Кубани женщина залезла на самую верхушку, главной елки города

Вчера вечером, 17 декабря, женщина взобралась на главную елку города Геленджика. Очевидцы снимали на видео «альпинистку», но вот сделать замечание или как-то воспрепятствовать ей возможности не было- уж слишком высоко была женщина.

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