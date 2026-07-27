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Проба 2

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15 историй о лете, от которых на душе хорошо, как от ломтика спелой дыни с базара

15 историй о лете, от которых на душе хорошо, как от ломтика спелой дыни с базара

Лето складываться не только из жарких дней под кондиционером и ожидания отпуска, но и из маленьких радостей: запаха спелой дыни с базара, солнечных лужиц на полу дачного домика, пыли на проселочной дороге, вечерних разговоров допоздна и других душевных, теплых мгновений.

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