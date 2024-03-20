Прицелы и средства: летчиков ВМФ научат борьбе с дронами

Для морской авиации разрабатывают программу борьбы с морскими и воздушными беспилотниками. Пилотов научат обнаруживать летящие над морем БПЛА и уничтожать их ракетами и огнем авиационных пушек, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ.
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