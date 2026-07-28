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ВК Пресс

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В Сочи мужчина устроил диверсию с системой оповещения: его нашли силовики

В Сочи мужчина устроил диверсию с системой оповещения: его нашли силовики

В Сочи мужчина залил монтажной пеной систему оповещения и стал фигурантом уголовного дела В Лазаревском районе Сочи местный житель вывел из строя уличную систему оповещения, залив рупорную акустическую установку монтажной пеной.

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