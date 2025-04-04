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Медэксперт Федина: компетенцию врача можно оценить по прозрачности его работы

Медэксперт Федина: компетенцию врача можно оценить по прозрачности его работы

Заместитель директора службы по экспертизе и качеству медицинской помощи АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)Татьяна Федина в интервью РИАМО рассказала, как правильно оценивать компетентность врача.

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