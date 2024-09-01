Песков усомнился в возможностях Трампа решить конфликт на Украине

Конфликт на Украине можно решить за сутки, только если воспользоваться волшебной палочкой. Таким заявлением пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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