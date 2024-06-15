17 родителей, чья любовь греет лучше мягкого одеяла прохладной ночью

Расти в дружной и любящей семье — огромное счастье. Ведь именно у таких мам, пап и других родственников мы учимся заботиться о других, радоваться их успехам, подставлять плечо в трудную минуту и верить в себя.
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