К чему снится мама бьет меня Сюжет, в котором мать поднимает на вас руку, может отражать напряжение в отношениях, страх осуждения или ощущение, что ваши решения постоянно критикуют.
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