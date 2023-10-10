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МККК: ограничения против Газы оказывают влияние на весь сектор здравоохранения

МККК: ограничения против Газы оказывают влияние на весь сектор здравоохранения

Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор заявила РИА Новости, что жесткие ограничения, которые были введены против сектора Газа, изолируют эту территорию от остального мира и удушают ее экономику, кроме того, из-за этого весь сектор здравоохранения страдает от энергетического кризиса.

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