Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    Чехия вздохнула от украинских бандитов только с 2006 г - удалось как-то их нивелировать да и они обросли мясом - день..."Не русский, а им...
  • Андрей
    Как уже печаталось неоднократно, тяжело будет с налажеванием инфраструктуры в Новых регионах... Психология людей не г..."Не русский, а им...
  • Астон Мартин
    Так в конституции написано право на самоопределение или на территориальное отделение ??? это вообще то разные вещи , ...Вот это поворот —...

Прокурор присвоил 4 квартиры для переселенцев, что с ним будет?

Прокурор присвоил 4 квартиры для переселенцев, что с ним будет?

Avia.pro - СМИ В нашем безумном мире, где бюрократия и коррупция порой напоминают театральную фарс-комедию, на свет появилась новость, способная заставить даже самых закоренелых сторонников законопослушного порядка усомниться в здравомыслии современности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх