Развита ли у вас интуиция на самом деле? Проверьте себя с помощью 10 простых вопросов

Стоит ли вам доверять внутреннему голосу или лучше рассказать о нем специалисту? фото: кадр из телефильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа» (1980)Понимаем, что вам сейчас и так нелегко, но нужно отметить еще один праздник — годовщину популярной и даже, возможно, вашей любимой передачи «Сто к одному»! Впервые она вышла в эфир 29 лет назад — 8 января 1995 года, на канале «НТВ».