Зеленскому стоило быть похожим на Лукашенко, считает депутат украинской Рады.Войны могло бы и не быть, если бы Владимир Зеленский вёл себя иначе, — такое мнение в эфире украинского ТВ высказал депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).