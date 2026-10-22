Зеленскому стоило быть похожим на Лукашенко, считает депутат украинской Рады.Войны могло бы и не быть, если бы Владимир Зеленский вёл себя иначе, — такое мнение в эфире украинского ТВ высказал депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).
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