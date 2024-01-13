То, что вытворяют наши «не-коллеги» и «не-партнёры» уже вообще ни в какие рамки не лезет! Кстати, они сами открыто и официально называют это «репетицией полномасштабной войны с Россией в Европе».
Европа откровенно планирует «лезть» на Россию всей мощью
Комментарии
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Александр Забобонин
Надо приурочить победу к 8 мая 202... года, чтобы праздник был один,
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13 час.
Александр Забобонин
так удобней будет!
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13 час.
Владимир Петров
8 мая западные гниды отмечают сделку с нацистами - свою прохиндейскую победу. У русских 9 Мая - День Победы. Но подгонять современность к датам прошлого - порочная практика СССР, когда к какой-то дате готовили какое-то освобождение или взятие, не считаясь с потерями, с военной целесообразностью, а считаясь с пропагандистской красивостью.
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12 час.
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