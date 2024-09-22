В США запретили использовать российское ПО

США планируют запретить использование оборудования и ПО из России и Китая в автомобилях с доступом к интернету и системам навигации, а также в транспортных средствах, подключенных к системе обеспечения безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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