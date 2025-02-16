Песков заявил, что теперь Россия и США будут говорить о мире, а не о войне

Разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом является сигналом того, теперь стороны будут решать проблемы посредством диалога, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
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