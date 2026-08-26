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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Альварес и его окружение – идиоты. Если хочешь договориться, нельзя плевать на клуб и болельщиков. Хулиан сам заковал себя в кандалы». Дюгарри о форварде «Атлетико»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о ситуации с форвардом «Атлетико»  Хулианом Альваресом .

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