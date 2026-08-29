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Журнал «Профиль»

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"Потеря контроля" над ИИ: исследование зафиксировало более 300 инцидентов за июль

Число случаев, когда искусственный интеллект лгал, игнорировал инструкции или преследовал вредные цели, в июле почти удвоилось по сравнению с июнем, сообщила The Guardian в субботу, 29 августа 2026 года, со ссылкой на данные Loss of Control Observatory.

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