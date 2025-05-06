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В Госдуме предупредили об использовании мошенниками темы патриотизма перед 9 Мая

В Госдуме предупредили об использовании мошенниками темы патриотизма перед 9 Мая

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с RT предупредил, что в преддверии Дня Победы активизируются мошенники, использующие тему патриотизма и помощи ветеранам как прикрытие для преступных схем в преддверии 9 Мая.

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