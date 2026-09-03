⚡ В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 2 сентября до 8.00 мск 3 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 416 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Волгоградской области, сообщили в Миноборны.