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На орбиту вывели «всевидящее око» — новый спутник EOS-05 будет снимать Землю с высоты 36 000 км

На орбиту вывели «всевидящее око» — новый спутник EOS-05 будет снимать Землю с высоты 36 000 км

Аппарат массой более 2,3 тонны стал самым тяжёлым спутником, когда-либо запущенным индийской ракетой GSLV Индийская организация космических исследований ISRO успешно запустила ракету GSLV F-17 со спутником EOS-05.

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