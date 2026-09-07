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Телевизоры LG не шпионят за пользователями, но специалистам по кибербезопасности удалось заставить ТВ LG на webOS записывать звук даже при выключенном экране

Телевизоры LG не шпионят за пользователями, но специалистам по кибербезопасности удалось заставить ТВ LG на webOS записывать звук даже при выключенном экране

Gamers Nexus обнаружил серьезные проблемы безопасности в телевизорах LG Расследование Gamers Nexus с участием независимых специалистов по кибербезопасности выявило потенциально опасные особенности и уязвимости телевизоров LG на базе webOS.

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