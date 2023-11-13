Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился

Ничего толкового не дадут биопаспорта,как и всякие виз,так у нас нет никакой границы,в той стороне,и любой желающий всегда сможет вернуться обратно,что практически и происходит постоянно!Почти каждый второй,третий из нарушивших закон был депортирован или нелегал! МВД должно работать,а то энти неприкасаемые "специалисты" спокойно перемещаются по всей России,аж в Калининград с Дальним Востоком попадают и хоть раз их должны тормознуть,что проверить документы!Каждый участковый,даже полный отстой,знает кто и где у него есть,но ничего с этим не делают.В большинстве случаев,почти всегда,стараются замять все преступления мразей,это касается и судейских с прокуратурой тоже...

Игорь Кузнецов

Согласен, "МВД должно работать", не всегда, но работают. Почему мало рейдов - это другой вопрос. Я помню как в 2018 году, когда проходил 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА в Москве, на каждой станции метро стоял наряд 3-4 полицейских. Проверяли документы у всех, кто был не похож на славянина. Ну это я так, к слову. Если при рейде на объект нашли нелегала, да ещё и без биопаспорта (это я фантазирую), тогда его надолго на "стройки века", а работодателю непомерный штраф или вообще лишить бизнеса.