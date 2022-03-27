В Тюмени кондукторы автобусов просят не использовать ApplePay с картами «Мир»

Об этом сообщает областной департамент дорожного транспорта и кондукторы тюменских «мазов». При этом подчеркивается, что оплату пластиком никто не отменял, нужно только достать карточку из кармана или кошелька и приложить к прибору сотрудника.
Об этом сообщает областной департамент дорожного транспорта и кондукторы тюменских «мазов». При этом подчеркивается, что оплату пластиком никто не отменял, нужно только достать карточку из кармана или кошелька и приложить к прибору сотрудника.
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