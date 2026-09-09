«Белая кошка» вместо красной книжечки: как Китай обошелся с наследием Мао

Полвека назад, 9 сентября 1976 года, умер Мао Цзэдун — лидер китайской революции, основатель и первый руководитель КНР, один из самых влиятельных и одновременно самых противоречивых политиков XX века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК «Тут решаем мы!» ...
- WP: США и Европа ...
- Дмитриев назвал л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым