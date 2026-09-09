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«Белая кошка» вместо красной книжечки: как Китай обошелся с наследием Мао

«Белая кошка» вместо красной книжечки: как Китай обошелся с наследием Мао

Полвека назад, 9 сентября 1976 года, умер Мао Цзэдун — лидер китайской революции, основатель и первый руководитель КНР, один из самых влиятельных и одновременно самых противоречивых политиков XX века.

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