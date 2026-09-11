Trump’s pick to oversee conspiracy investigation Joe diGenova resigns

Joe diGenova, the attorney picked by President Donald Trump to lead the Justice Department's investigation into political opponents, has resigned.
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