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Trump’s pick to oversee conspiracy investigation Joe diGenova resigns

Joe diGenova, the attorney picked by President Donald Trump to lead the Justice Department's investigation into political opponents, has resigned.

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