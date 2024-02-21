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Bот тут даже я охренел!

Bот тут даже я охренел!

**** Могу подтвердить истинность высказывания, так как во время выступления стоял в четырёх метрах от корреспондента и записывал в тетрадку каждое слово.

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Комментарии
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Александр
Зря вы так про неё.Ведь есть мудрое изречение: никогда не поздно поумнеть!
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10 час.
НК
Наталья Котельникова
Испугалась, такие они все, а у неё там и сын чего-то тявкал.
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6 час.
Н
НС
а что такого?  правда - израиль творит геноцид.
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2 час.

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