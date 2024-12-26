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Нетаньяху: Израиль продолжит удары по Йемену для защиты своих границ

Нетаньяху: Израиль продолжит удары по Йемену для защиты своих границ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об усилении военных ударов по хуситам в Йемене. Конфликт обостряется, нарастает обмен ракетами и беспилотниками.

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