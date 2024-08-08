Дизайнер назвала металлик и одежду цвета специй трендовыми

В настоящее время на авансцену моды вышли природные и натуральные цвета одежды, а также металлик. Об этом 8 августа сообщила «Известиям» дизайнер, сооснователь спортивного бренда begLOVA, основатель бренда AFTER 23.
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