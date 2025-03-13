Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Павел Щелин объяснил логику Трампа по выводу США из конфликта на Украине

Павел Щелин объяснил логику Трампа по выводу США из конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что западная коалиция потерпела поражение в конфликте на Украине, нынешний глава Белого дома не собирается оставаться в «лагере проигравших», заявил украинский философ, в данный момент проживающий за пределами страны, Павел Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту*.

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