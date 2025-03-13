Павел Щелин объяснил логику Трампа по выводу США из конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что западная коалиция потерпела поражение в конфликте на Украине, нынешний глава Белого дома не собирается оставаться в «лагере проигравших», заявил украинский философ, в данный момент проживающий за пределами страны, Павел Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту*.
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