В Нижнем Новгороде разработали беспилотный грузовой тягач

Группа учёных из Нижегородского государственного технического университета создала новое беспилотное транспортное средство на базе седельного тягача МАЗ, способное перевозить грузы весом до 20 тонн, сообщает портал Наука.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии