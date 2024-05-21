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В Нижнем Новгороде разработали беспилотный грузовой тягач

В Нижнем Новгороде разработали беспилотный грузовой тягач

Группа учёных из Нижегородского государственного технического университета создала новое беспилотное транспортное средство на базе седельного тягача МАЗ, способное перевозить грузы весом до 20 тонн, сообщает портал Наука.

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