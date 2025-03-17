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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов отбил 24 из 27 бросков «Детройта», поражение – 12-е в 27 играх

Илья Самсонов отразил 24 броска из 27 в матче с «Детройтом» (0:3). Вратарь «Вегаса» потерпел 12-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.

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