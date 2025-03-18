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Премьер-министр Ирландии Мартин – о заявлении Конора в Белом доме: «Слова Макгрегора ошибочны и не отражают ни дух праздника, ни взгляды ирландцев»

«В основе празднования Дня святого Патрика по всему миру лежит дух общности, гуманизма, дружбы и товарищества.

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