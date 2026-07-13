Почему бизнес переходит в ИП

Налоговые изменения все заметнее влияют на структуру российского малого бизнеса. Рост числа индивидуальных предпринимателей и сокращение количества юридических лиц во многом отражают стремление компаний адаптироваться к новым условиям и оптимизировать налоговую нагрузку.