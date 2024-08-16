Уровень воды в реках Башкирии продолжает повышаться из-за непрекращающихся дождей. По данным Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, за прошедшие сутки уровень реки Белая значительно повысился.
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