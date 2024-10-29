Евродепутаты попытаются выступить против антироссийских санкций

Учитывая негативные последствия антироссийских санкций для европейской экономики, представители Европарламента от группы «Европа суверенных наций» могут выдвинуть инициативу, направленную на смягчение рестрикций в отношении Москвы, рассказал «Известиям» евродепутат Милан Угрик.
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