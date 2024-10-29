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Евродепутаты попытаются выступить против антироссийских санкций

Евродепутаты попытаются выступить против антироссийских санкций

Учитывая негативные последствия антироссийских санкций для европейской экономики, представители Европарламента от группы «Европа суверенных наций» могут выдвинуть инициативу, направленную на смягчение рестрикций в отношении Москвы, рассказал «Известиям» евродепутат Милан Угрик.

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