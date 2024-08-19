Поздравление с Яблочным Спасом от мэра города Новоаннинский Сергея Егорова: Вот и осень наступила. По поверьям, с сегодняшнего дня природа начинает преображаться: одеваться в золото и багрянец.
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Поздравление с Яблочным Спасом от мэра города Новоаннинский Сергея Егорова: Вот и осень наступила. По поверьям, с сегодняшнего дня природа начинает преображаться: одеваться в золото и багрянец.