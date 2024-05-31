Дачников предупредили о тюремных сроках за некоторые цветы на участках

Юрист Локтионова предупредила о тюремном сроке за выращивание на даче мака Российское законодательство запрещает выращивать растения, которые содержат психотропные и наркосодержащие вещества, напомнила юрист, эксперт по садоводству и землепользованию Надежда Локтионова.
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