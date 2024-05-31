Дачников предупредили о тюремных сроках за некоторые цветы на участках

Юрист Локтионова предупредила о тюремном сроке за выращивание на даче мака Российское законодательство запрещает выращивать растения, которые содержат психотропные и наркосодержащие вещества, напомнила юрист, эксперт по садоводству и землепользованию Надежда Локтионова.