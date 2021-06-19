Байден сдал Украину Путину. Военная помощь прекращена

Медвежий уголПолитикаБайден сдал Украину Путину. Военная помощь прекращена Сегодня стало известно, что Америка приостанавливает план по оказанию военной помощи Украине.Вернуться к статье106НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьалександр петров". Обиженный предательством хозяина Украины, президент Зеленский заявил, что и без всякого Запада сам создаст самую мощную армию в Европе. Правда не уточнил, на что. Если доходов от транзита не станет."!!!!! Как это нет доходов?!! Будет давать концерты, играя на пианино 21-м пальцем!!Прокатится с мировым турнэ, вот и заработает!!Виктор Василенкотолько это ему и осталось , поделом барыжникам ...ВВВладимир ВитковскийА кто пойдет смотреть на тошнотворную тупость?Владимир ТимофеевВ реальности Украину ждут серьёзные внутренние политические потрясения, ждать не так уж и долго. Уже бурление началось в их политикуме. Вопрос только чем этот весь бардак закончится с учётом существующих националистов и сил, подконтрольных Авакову.ВВВладимир ВитковскийПора уже мразоте присесть на нары и подвиснуть на столбы...Александр КокаревБайден уже заходя в самолет забыл о чем договаривался.Игорь ЧумаковОн даже и не понимал, где он и о чем речь.Тамара ВоронинаГЛАВНОЕ, ПУТИН ЗНАЛ ,ЗА ЧЕМ ЕДЕТ И ВСЕ УПРАВИЛ, КАК НАДО.Ну ,А БАЙДЕН, КАКИМ БЫЛ,ТАКИМ И ОСТАЛСЯ,СЛАВА БОГУ НЕ ХУЖЕ,УЖЕ ХОРОШО.ВВВладимир Витковский404 с низкой социальной ответственностью отправили на панель, но кто позарится на помойку?!SKSergeu KanuОн не сдал, а сделал первый ход, стоит ожидать ответного хода от нашего президента.Комментировать
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