Медвежий угол

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Байден сдал Украину Путину. Военная помощь прекращена

Байден сдал Украину Путину. Военная помощь прекращена

Сегодня стало известно, что Америка приостанавливает план по оказанию военной помощи Украине.

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александр петров
". Обиженный предательством хозяина Украины, президент Зеленский заявил, что и без всякого Запада сам создаст самую мощную армию в Европе. Правда не уточнил, на что. Если доходов от транзита не станет."!!!!! Как это нет доходов?!! Будет давать концерты, играя на пианино 21-м пальцем!!Прокатится с мировым турнэ, вот и заработает!!
Виктор Василенко
только это ему и осталось , поделом барыжникам ...
Владимир Витковский
А кто пойдет смотреть на тошнотворную тупость?
Владимир Тимофеев
В реальности Украину ждут серьёзные внутренние политические потрясения, ждать не так уж и долго. Уже бурление началось в их политикуме. Вопрос только чем этот весь бардак закончится с учётом существующих националистов и сил, подконтрольных Авакову.
Владимир Витковский
Пора уже мразоте присесть на нары и подвиснуть на столбы...
Александр Кокарев
Байден уже заходя в самолет забыл о чем договаривался.
Игорь Чумаков
Он даже и не понимал, где он и о чем речь.
Тамара Воронина
ГЛАВНОЕ, ПУТИН ЗНАЛ ,ЗА ЧЕМ ЕДЕТ И ВСЕ УПРАВИЛ, КАК НАДО.Ну ,А БАЙДЕН, КАКИМ БЫЛ,ТАКИМ И ОСТАЛСЯ,СЛАВА БОГУ НЕ ХУЖЕ,УЖЕ ХОРОШО.
Владимир Витковский
404 с низкой социальной ответственностью отправили на панель, но кто позарится на помойку?!
Sergeu Kanu
Он не сдал, а сделал первый ход, стоит ожидать ответного хода от нашего президента.

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