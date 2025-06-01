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Царьград

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Макрон получил новую "пощёчину". На этот раз от Китая

Макрон получил новую "пощёчину". На этот раз от Китая

Китай возмутило сравнение Макрона защиты Украины и Тайваня. "Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще несопоставимы", - заявили китайские дипломаты.

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