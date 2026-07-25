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Царьград

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Минздрав: Врач спас двоих детей, проглотивших опасные предметы

Минздрав: Врач спас двоих детей, проглотивших опасные предметы

В Спасской больнице Приморского края экстренно помогли двум девочкам. Одна проглотила металлический язычок, пока пила сок, другая — две монеты.

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